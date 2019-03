Mor Talla Guèye, Président des supporters de l'As Pikine : " Nous sommes le public le plus fair-play de la ligue 1! "

L’As Pikine est un club fair-play! C’est du moins l’avis de Mor Talla Guèye, le président des supporters du club Pikinois qui défendait ainsi les couleurs de son équipe, suite à de lourdes sanctions que leur a infligées la commission de discipline de la ligue pro. Il en appelle à plus de considération et d’encouragement pour les supporters Pikinois, les « plus fair-play de la ligue 1 », martèlera Mor Talla…