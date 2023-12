Mondial U17 : Le Mali s’empare du bronze !

Le Mali a écrasé l’Argentine sur le score de 3-0, ce vendredi, à l’issue de la petite finale du mondial des U17. Les Aiglons s’adjugent ainsi la médaille de bronze de la Coupe du monde de football U17. Une sacrée performance pour ce pays de l’Afrique de l’Ouest réputé dans la formation des petites catégories notamment.

À l’origine du premier but malien, le jeune Malien de 17 ans, Ibrahim Diarra fait sans doute partie des meilleurs joueurs de cette coupe du monde des moins de 17 ans. Auteur de 5 buts et de 4 passes décisives, il a grandement participé au rayonnement des Aiglons en Indonésie. Ses coéquipiers Mamadou Doumbia et Hamidou Makalou ont inscrit les deux autres buts des aiglons.