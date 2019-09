Mondial FIBA Chine 2019 / Moustapha Gaye sur la défaite contre la Lituanie (101-47) : « On a déjoué aujourd’hui »

Après la défaite cinglante, le coach Moustapha Gaye, en conférence de presse d’après match a souligné que la Lituanie était belle et bien au-dessus au cours de cette rencontre. « Nous sommes tombés sur une équipe beaucoup plus forte que la nôtre. On le savait déjà avant de venir : la Lituanie est la quatrième équipe mondiale et qu’elle avait un vécu beaucoup plus important que le nôtre. Mais je pense que par rapport à ce que nous avons fait lors de la préparation, on a déjoué aujourd’hui. On n’était pas dans le bon rythme, pas dans la dureté, pas dans les bons choix… La Lituanie nous a vraiment dominé. », a indiqué le sélectionneur du Sénégal.

Il reconnait aussi que la difficulté est venue du mauvais départ de son équipe dans cette rencontre. « Dès le début du match on a couru derrière le score et contre une équipe aussi physique et aussi tactique, ça ne pardonne pas. »

Le Sénégal a été complétement dominé au cours de cette rencontre par une équipe lituanienne très forte physiquement et tactiquement. Une domination qui reflète le score mais Moustapha Gaye ne s’y attendait pas : « On ne s’attendait pas à ce score de 101 à 47 mais il faut être réaliste, la Lituanie est plus forte que nous dans tous les domaines. »L’ex sélectionneur des lionnes considère par contre que son équipe aurait pu vivre un meilleur sort. « On pouvait faire mieux que ce qu’on a fait aujourd’hui. Les joueurs adverses ont été beaucoup plus agressifs que nous et ils étaient très tôt dans le rythme du match. », a déclaré Moustapha Gaye en conférence de presse à Dongguan.Le coach Moustapha a toutefois essayé de positiver et signale que le mieux serait de reprendre du poil de la bête lors des prochaines rencontres. « N’ayons pas honte de reconnaitre qu’ils étaient beaucoup plus forts que nous. Le plus important c’est de se remobiliser et faire un meilleur match prochainement. », a-t-il laissé entendre.