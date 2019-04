Modou Diagne Fada promu à la Sonacos : Aliou Souaré hérite de son poste de député.

Nommé par décret directeur général de la Sonacos, ce 24 avril, en conseil des ministres, Modou Diagne Fada est obligé de céder son poste de député à son second dans le parti les démocrates réformateurs Ldr/Yessal.

Et c’est Aliou Souaré, député de la défunte 12ème législature qui va hériter du poste et qui sans doute va faire son come back à l’Assemblée nationale.

Ancien responsable du Parti démocratique sénégalais et originaire de Rufisque, Souaré qui fut également député sous le régime libéral revient à la tâche.

Avec son expertise, il contribuera forcément à rehausser le débat parlementaire.