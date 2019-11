Modou Diagne Fada au monde rural : « Ne basardez pas vos collectes. Ignorez les rumeurs, nous sommes prêts à acheter à hauteur de 150.000 tonnes de la production des paysans si... »

Le directeur général de la Sonacos, Modou Diagne Fada face aux supputations et inquiètudes des producteurs et paysans liées à la compensation est loin de l'indifférence.



En effet, au cours d'un comité directeur du parti LDR/Yessal qui s'est tenu cet après-midi à Dakar, le réformateur en chef a estimé que " si le gouvernement décide qu'il n'y a pas de compensation, malgré tout, la Sonacos serait disposée, à acheter le Kg d'arachide au producteur à 210 Fr CFA. " En guise de justificatif, le directeur général de la Sonacos dira qu'il n'est pas question pour le gouvernement, pour le président, d'acheter la production des paysans à un prix aussi faible que celui faisant l'objet de spéculations.



"Il est question de soutien au monde rural, selon Modou Diagne Fada, quant à leur posture de mission de service public et social", clarifiera t-il...