Modèle économique : Le Sénégal, à l'école de la Corée du Sud.

Pour tendre vers un développement exemplaire, le Sénégal pourrait s'inspirer du modèle de développement de la Corée du Sud. En prenant appui sur ce dernier qui, il faut le rappeler, dans les années 60, était au même niveau de développement que le Sénégal, l'urgence est de voir comment emprunter ce modèl qui a pris une fulgurence considérable durant ces 50 dernières années.



C'est en partant de ce constant que des sénégalais qui se sont investis en Corée du sud on estimé la nécessité, une fois revenu au Sénégal, de voir comment le pays de la Téranga pourrait s'inspirer de la Corée pour faire de grands pas dans le développement.



Ces sénegalais, regroupés autour d'une plateforme dénommée ALASCO pour voir, sur la base de l'experience vécue en Corée, comment adapter le modèle coréen au Sénégal, ont développé aussi au cours d'un symposium les issus et paramètres à définir pour faciliter cette copie de ce modèle Coréen.



Dans le caratère scientifique, ces sénégalais envisagent de fortifier cette croyance et fructufier les projets pour tirer profit de l'appropriation de ce modèle Coréen.



Ils envisagent que ce sera une chose aisée quant à cette appropriation car, ayant le potentiel et le talent pour faire d'énormes progrés dans la transformation digitale numérique.