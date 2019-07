Mod'tabaski 2019 : Machallah hijab défend le voile et apporte sa touche tendance.

Le port du voile, elle en fait une affaire naturelle, y étant initiée depuis son plus bas-âge. D'ailleurs pour elle, ce n'est guère une question de style, mais plutôt un art de vivre, une obligation pour toutes femmes musulmanes.

Aminata Ndiaye, de son nom à l'état-civil, est la conceptrice et patronne de " Machallah Hijab " et ne cesse d'éblouir ses followers et clientes à travers ses belles tenues.

Sa page Machallah Hijab, a été lancée en 2016 et depuis lors, elle a connu une poussée virale sur la toile. Ses tenues sont à la fois pudiques et smart. Mais cette jeune femme ne se limite pas qu'à la vente de voile et vêtements de hijab, puisque Aminata Ndiaye se révèle être aussi une maquilleuse professionnelle très convoitée.

Cette talentueuse et charmante demoiselle est l'invitée de Dakaractu dans l'émission Spécial mod'tabaski...