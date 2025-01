Mlomp et Kanoufa : Mystères des cases à étage, le fromager géant, les secrets au musée et l’ascension sur les arbres

La Casamance, terre fertile et riche d’histoire, nous accueille au cœur de ses paysages entre rue et rivière, où se cachent des trésors souvent ignorés. Dans cette région, le village de Mlomp, l'un des plus grands de la basse Casamance, se distingue par ses constructions traditionnelles, comme les imposantes cases à étage, caractéristiques de la culture Diola. Ces habitations, véritables témoins du passé, ont été conçues non seulement pour abriter mais aussi pour transmettre une part d’histoire et de spiritualité, à travers des éléments architecturaux tels que les balcons aériens utilisés pour le séchage des récoltes.







Au-delà de l'architecture, c’est le rôle sacré du fromager géant qui capte l’attention. Avec ses racines impressionnantes, cet arbre est un symbole de la connexion entre les vivants et les ancêtres dans la culture Diola. En plus de servir de repères spirituels, ces racines sont utilisées pour fabriquer des objets du quotidien, dont des portes artistiques exposées au musée de Mlomp. Ce musée, bien plus qu'un simple lieu de conservation, abrite des objets empreints de sens, et même des gardiens inattendus : des abeilles qui, autrefois, protégeaient le village des invasions.







Le voyage continue avec une immersion dans la forêt de Kanoufa, un lieu chargé d’histoire, autrefois prospère grâce à la culture du riz et à la pêche. Aujourd'hui, Kanoufa est un site touristique qui fascine les visiteurs, notamment ceux qui osent grimper jusqu’à 25 mètres de hauteur dans les arbres, une activité populaire auprès des enfants du village. Cette expérience unique, encadrée par Gérémie et son équipe, offre une autre manière de découvrir ce territoire, toujours vivant, malgré la disparition progressive du village.