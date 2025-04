Mise en accusation de Macky Sall : l’APR dénonce une « farce politique »

Alors que l’idée de traduire l’ancien président Macky Sall en justice pour haute trahison prend forme, l’Alliance pour la République (APR) hausse le ton. En conférence de presse, l’ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, a vigoureusement dénoncé une démarche « farfelue » orchestrée, selon lui, par des acteurs politiques sans crédibilité.



Lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi, Pape Malick Ndour, ex-ministre de la Jeunesse et membre influent de l’Alliance pour la République (APR), a fustigé ce qu’il qualifie de « programme farfelu », mené par « un député farfelu, membre d’une assemblée farfelue ».



Il met en garde contre ce qu’il considère comme une instrumentalisation de la justice à des fins politiques et appelle à la transparence autour du rapport de la Cour des comptes, qui semble être au cœur de la polémique.



« Nous demandons au président de la Cour des comptes de dire la vérité aux Sénégalais. Qu’il tienne une conférence de presse et explique clairement ce qui figure dans le référé : a-t-il mentionné des noms ? Quels sont les faits ? », a martelé Pape Malick Ndour.



Pour lui, il est essentiel que la justice ne soit pas utilisée comme un levier politique. « Avant de poursuivre des gens, il faut que les Sénégalais sachent si ce dossier est réellement judiciaire ou uniquement politique. La Cour des comptes n’est pas une chambre d’accusation politique », a-t-il conclu.