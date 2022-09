Ministère en charge du plan Sénégal émergent (PSE) : Passation de service sur un air de sobriété.

La passation de service entre le nouveau et l'ex ministre du PSE a été faite dans la plus grande sobriété. L'ex ministre auprès du président de la République chargé du suivi du plan Sénégal émergent, Abdou Karim Fofana nommé ministre du Commerce, de la Consommation et des PME a passé le témoin à son successeur, l'ex ministre d'État, le Dr Cheikh Kanté ce vendredi 23 septembre 2022, dans les locaux du siège du cabinet du ministère.



La cérémonie de passation de service a été tenue en présence de quelques membres du cabinet de chacun des ministres et du personnel du ministère. Le Ministre sortant, Abdou Karim Fofana a fait le bilan de quelques réalisations sous son magistère grâce au concours de l'ensemble du personnel. Le ministère du PSE est un ministère stratégique et clé du gouvernement...



Il a adressé aussi des remerciements aux membres du personnel du ministère et de son cabinet pour leur accompagnement durant ces dernières années à la tête de ce ministère stratégique.



Le nouveau ministre du PSE, le Dr Cheikh Kanté, revient au poste qu'il avait occupé en 2017 et qu'il maîtrise bien. Il a salué les efforts consentis par Abdou Karim Fofana pour mener ce ministère à ce niveau de performance. Il entend s'inscrire dans la continuité en consolidant les acquis et compte pour ce faire, sur le soutien et l'engagement de tous dans le combat pour l'émergence de notre cher pays...