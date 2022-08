Ministère du commerce et des PME : le SYNACOM annonce 72 h de grève.

Le SYNACOM, dans une note lue à Dakaractu, informe tous les agents du Ministère du Commerce et des PME

de l'exécution de son deuxième Plan d'action qui va démarrer par une grève totale de 72h du Mercredi 24 août au Vendredi 26 août 2022.



Ainsi, avec cette grève, les conséquences seront multiples. On devrait s'attendre à la suspension de toutes les activités de contrôle et de surveillance, à la suspension de la délivrance de toutes formes de documents (DIPA, FRA, Certificat qualité, document d'importation d'instruments de mesure, certificats de conformité…) On file droit également vers le boycott de toutes les activités de négociations commerciales, etc….



À cet effet, le SYNACOM invite tous les agents à se mobiliser pour la réussite de cette activité dans l’optique de la satisfaction de leurs revendications légitimes...