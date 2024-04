Kaolack : Le Khalife de Médina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niass, en voyage au Maroc pour le renforcement des relations bilatérales Islamiques

Depuis le 20 avril dernier, le Khalife de Médina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niass, dans le cadre de la consolidation des rapports diplomatiques islamiques entre le Royaume Chérifien et le Sénégal, a entamé un voyage de contact permanent avec les différentes entités islamiques marocaines. "Sur invitation du Roi Mohamed Vl et de la ligue marocaine de défense des intérêts islamiques et la Tariha "Tidianya", le guide religieux de Médina Baye va poursuivre pendant une dizaine de jours une série de conférences privées et entretiens avec les autorités islamiques et adeptes de la "Tariha" de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif".



Cette visite de travail, lit-on dans le document, a pour objectif de faciliter, mais surtout de raffermir les relations religieuses entre les communautés des deux pays dans une dynamique de renforcement mixte des vertus musulmanes et la pratique de la "Tariha" Tidianiste sur le continent africain et le reste monde d'une manière générale. "Cette initiative est également une opportunité pour le guide de la "Fayda Tidianiya" de sensibiliser les nombreux ressortissants sénégalais résidant au Maroc sur les bonnes pratiques de l'islam auxquelles ils doivent s'adonner et les comportements à adopter pour un meilleur séjour dans le royaume chérifien et une représentation digne du Sénégal dans ce pays. Après le Soudan où le guide de Médina Baye est sorti victorieux d'un cessez-le-feu durable et même définitif entre les deux fractions rivales, le partenariat avec les autorités islamiques marocaines est ainsi devenu un prétexte pour soutenir à l'occasion les efforts de paix longtemps entrepris par le Sénégal et le Maroc en Afrique et dans le monde", explique le document.