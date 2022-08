Mimi Touré : « le Sénégal reste et demeure une grande démocratie... »

La Cour d'Appel de Dakar a procédé à la publication des résultats provisoires des élections législatives du 31 juillet 2022.



Sans surprise, la coalition Benno Bokk Yakaar est arrivée en tête avec 1.518.137 voix ce qui lui confère un total de 82 sièges à l'hémicycle.



« Nous avons gagné les élections législatives... La coalition BBY salue la bonne organisation du scrutin sur l'ensemble du territoire national, dans la paix et de la sérénité... la coalition se félicite de la maturité du peuple sénégalais et de la solidité de son système démocratique. Le Sénégal reste et demeure une grande démocratie... », a déclaré la tête de liste nationale de BBY Aminata Touré qui faisait face à la presse.