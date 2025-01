Migration circulaire en Espagne : Le BAOS, le tribunal, les hôpitaux de Kolda pris d'assaut par les jeunes...

Les jeunes de Kolda ont très tôt pris d'assaut le tribunal, le bureau d'accueil et d'orientation et de Suivi (BAOS) situé au sein de l'ARD et les hôpitaux ce lundi 27 janvier coïncidant à la date du démarrage des dépôts de dossiers. Ainsi, ils sont à la recherche de casiers judiciaires, de visite et contre-visite pour les déposer au BAOS afin de tenter leur chance pour le travail saisonnier en Espagne comme indiqué dans la circulaire.



C'est pourquoi, aujourd'hui l'accès au tribunal a été difficile avec un nombre de jeunes importants amassé devant la porte pour l'obtention du casier judiciaire. En ce sens, le BAOS n'a été en reste. Dans cette dynamique, c'est la question de l'emploi et de l'employabilité qui se pose dans ce pays. Et à la suite de cette nouvelle, tous les jeunes sont presque prêts au fouladou à tenter leur chance.



D'ailleurs, parmi ces candidats il y en a plusieurs brevetés de métiers qui sont même actifs et prêts à tout laisser pour l'Eldorado européen. C'est le cas de Bocar venu d'un village de la commune de Dioulacolon qui dit mettre toutes les chances de son côté pour faire partie des heureux élus.



Cependant, c'est une véritable réflexion que devraient se poser les responsables en charge des politiques d'emploi du pays avec cette situation aujourd'hui...