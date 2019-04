Micro-trottoir : Quand les acteurs de la culture optent pour un gouvernement vigoureux

Après un micro-trottoir révélant l'attente des sénégalais, et plus précisément les acteurs de la culture, sur le nouveau gouvernement, il est retenu que ces derniers fassent focus sur un gouvernement vigoureux qui mettra en avant le travail, laissant derrière la politique. Selon les artistes, le secteur de la culture est laissé en rade et il est temps que l'on remette de l'ordre et qu'on les appuie pour que l'art et la culture puissent retrouver leur place dans la société.