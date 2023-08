Meurtre du petit Falou Nd à Guediawaye : Les résultats des tests ADN toujours attendus

L'enquête sur le meurtre du petit Falou Nd âgé de 5 ans tarde à être bouclée. En effet, la police n'arrive toujours pas à cerner les véritables coupables de cette atrocité. Selon les informations rapportées par le journal L'Observateur, les résultats des tests ADN demandés par les policiers pourraient débloquer l'enquête.



Toutes les personnes impliquées dans cette affaire de meurtre du gamin Falou Nd ont été convoquées et entendues par les enquêteurs du commissariat de police de Guediawaye.



Les résultats des prélèvements de la police scientifique, comparés aux tests ADN effectués pour tout ce beau monde, permettront de dénouer cette affaire.



Pour rappel, lundi dernier, un enfant de 5 ans a été tué sur la terrasse de son immeuble. Les faits ont eu lieu à Guediawaye plus précisément au quartier Sam Notaire. Le meurtrier de l’enfant a attiré sa jeune victime, qui réside au premier étage à gauche de l’immeuble, pour perpétrer son crime odieux. Les éléments du commissariat de Police de Guediawaye et les pompiers se sont rapidement dépêchés sur les lieux du drame. Après les constats d'usage, les pompiers ont transporté le corps du jeune garçon de cinq ans dans une structure médicale.