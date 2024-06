Meurtre à Mbodiène: Moustapha Dème tué à coups de briques...L'auteur du crime aurait avoué les faits

On en sait un plus sur le meurtre survenu dans la nuit du dimanche au lundi 3 juin à Mbodiène( Tivaouane).



D'après les derniers développements, l'ami de la victime ( apprenti chauffeur de son état ), aurait avoué avoir tué le défunt conducteur de Jakarta du nom de Moustapha Dème.



D'après nos sources, les faits auraient été commis par au moins deux personnes. En cause des briques tachetées de sang, ont été trouvées sur les lieux du drame.



Lesquelles ont été utilisées pour écraser la tête de Moustapha Dème avant qu'il ne soit calciné et abandonné en pleine brousse. La moto de la victime a été aussi emportée...