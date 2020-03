Meurtre Marième Diagne : « Je ne connais pas le gars qui l'a tuée et je ne l'ai jamais vu » (Mbaye Diagne, père de la victime )

Le crime est odieux, mais les témoignages sur la défunte Marième Diagne sont unanimes : "Marième Diagne était polie et vouait beaucoup de respect à ses proches". Elle est peinte par son père, Mbaye Diagne, comme une personne pieuse, correcte et très polie. C'est à sa défunte fille que Mbaye Diagne, entrepreneur, confiait son argent et beaucoup de tâches familiales. " J'avais entière confiance en elle", a-t-il tenu à expliquer, avant d'indiquer : "Je ne connais pas le gars qui l'a tuée et je ne l'ai jamais vu". Le père de la victime ne veut qu’une seule chose : "que justice soit faite!"