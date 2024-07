Météo : l’Anacim annonce des orages et des pluies dans plusieurs régions

Dans un bulletin météo annoncé ce jeudi 18 juillet 2024, l’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Météo) prévoit des orages et des pluies d’intensités variables cet après-midi. Accompagnés de vents forts, ses orages sont attendus dans les régions de l’Est (Matam, Tambacounda et Kédougou) et s’étendront progressivement vers l’Ouest. Il est également prévu d’autres activités pluvio-orageuses sur le Sud plus précisément à Ziguinchor, Cap-Skirring, Kolda et Sédhiou) et dans le Centre-Sud Kaffrine, Koungheul, Nioro, Fatick et Kaolack)

Des pluies sont aussi prévues sur Diourbel, Linguère, Podor, Louga Dakar, Thiès et Mbour. Sur Saint-Louis, le ciel sera plutôt nuageux avec toutefois des chances de pluies aujourd’hui.