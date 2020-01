Méouane : La mairie accuse le sous-préfet de spoliation foncière sur les populations de Tobène et Macka Dieng.

Ça chauffe entre la mairie de Méouane et l’autorité administrative déconcentrée à savoir le sous-préfet Ibrahima Ndaw. Selon une note signée de l’Institution municipale, le sous- préfet se signale par une tentative de spoliation foncière des populations des villages de Tobène et Macka Dieng au bénéfice des Industries Chimiques du Sénégal, ICS. La municipalité dirigée par Bara Ndiaye, de tenir donc l’autorité administrative, pour responsable de toute situation préjudiciable à la sécurité et à la paix sociale.

Elle a dénoncé aussi « les intimidations de l’administration déconcentrée par la mobilisation massive des forces de sécurité à la place d’un dialogue constructif et sincère, mais aussi l’usage inapproprié et abusif de la force publique contre des populations qui ne défendent que leur outil de subsistance ».

La mairie d’exprimer son total soutien aux populations et s’engage à rester à leurs côtés dans cette lutte juste et légitime.