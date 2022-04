Mendicité des Nigériens au Sénégal et ailleurs : le Gouvernement de Bazoum entend poursuivre sans relâche les acteurs de ce réseau criminel

Le Gouvernement Nigérien dans un communiqué face au phénomène grandissant de la mendicité, qui dégrade l’image de leur pays et la dignité humaine a décidé de prendre des dispositions fortes pour y mettre fin. Il a annoncé poursuivre ceux qui entretiennent ce réseau criminel devant les juridictions compétentes, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Le Gouvernement Nigérien a annoncé poursuivre l’opération de rapatriement de tous les compatriotes qui pratiquent la mendicité à l’extérieur.

Sur le cas du Sénégal, le communiqué indique que 1053 personnes avaient été rapatriées les vendredi 25 et samedi 26 Mars dernier, dont 478 enfants, 413 femmes et 162 hommes.

Ces personnes enfin selon le document au terme de leur identification sont originaires des régions de Kantché et de Magaria, toutes deux dans la région de Zinder. Des régions qui connaissent une forte hausse de migration.