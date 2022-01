Menaces d’une suspension : Ciss, Pape Guèye et Nampalys guettés par le syndrome Kalidou Koulibaly en 2019.

Déjà embêtée par les tests Covid-19, l'équipe de Aliou Cissé doit aussi se méfier des suspensions potentielles pour ne pas se compliquer un peu plus la tâche dans cette CAN. Au coup d'envoi de la demi-finale contre les Étalons, Saliou Ciss, Pape Guèye, et Nampalys Mendy seront à la merci d’un avertissement, synonyme de suspension pour un éventuel finale, le 6 février.



Si lors des huitièmes de finale, les Lions avaient manifesté une réelle discipline en ne récoltant qu’un seul avertissement contre le Cap-Vert (Nampalys 72e), cela a été beaucoup moins le cas lors du match de quart de finale (3-1). Dans une rencontre âpre et rugueuse, deux autres Lions, Ciss (9e) et Guèye (18e), ont également récolté un carton jaune.



En cas de nouvel avertissement, le latéral nancéen et le milieu marseillais seraient automatiquement suspendus pour la finale contre l’Égypte ou le Cameroun, si l'obstacle des Étalons venait à être franchi. Ou même la troisième place, en cas d’élimination.



Pour le milieu de Leicester, qui a écopé d’un jaune en 8e, il sera également suspendu, en cas d’avertissement pour la deuxième fois en trois matches. À noter que les compteurs ont été remis à zéro à l'issue de la phase de poule.



Ciss, Nampalys et Pape Guèye vont donc devoir faire preuve de vigilance à chaque action. Une situation pas simple lorsque l’on est défenseur ou milieu défensif.



Au sein d’un côté gauche déjà amoindri avec la blessure de Fodé Ballo Touré, les Lions auront besoin de sang-froid et de concentration pour éviter de nouvelles désaffections. Comme ce fut le cas pour Kalidou Koulibaly, en 2019. Le Sénégal a été privé de son imposant défenseur pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations contre l'Algérie (0-1).



En concédant un penalty en demies contre la Tunisie (1-0, a.p.), il a été averti pour la deuxième fois en trois matches. Le capitaine des Lions a été donc suspendu pour la suite. Un énorme coup dur auquel Aliou Cissé avait fait face. Attention à la suspension !