Menacés d’expulsion de leurs logements : La diplomatie sénégalaise entre précarité sociale et « détresse »

Des diplomates sénégalais, basés en Europe et en Amérique, seraient menacés d'expulsion après avoir été mis en demeure par leurs bailleurs. Une information relatée par le journal le Quotidien de ce vendredi 21 juillet. À leurs yeux, c'est une situation « récurrente » qui est en train «de discréditer» la diplomatie sénégalaise dans leurs pays de résidence. Il y a les impressions et aussi la dure réalité faite de « précarité sociale et de stress ».



Le Quotidien rapporte que dans plusieurs villes où sont installées des représentations diplomatiques ou consulaires, notamment en Europe, en Amérique, des diplomates alertent sur leur situation, qui va de mal en pis. « Aujourd'hui, les promoteurs immobiliers dans certaines villes se passent le mot pour ne plus donner de logements aux Sénégalais. Les diplomates expatriés ont reçu dans la majorité des mises en demeure de leurs bailleurs à cause d'un défaut de paiement de logement et de crédit bancaire. On ne reçoit pas nos indemnités comme il se doit et à temps. Des mises en demeure récurrentes nous sont servies. On ne comprend pas. C'est déshonorant », assure un diplomate qui s’est entretenu avec le journal Le Quotidien.



Dans certaines zones, d'aucuns en étaient « à leurs dernières mises en demeure» avant

«expulsion». « C'est une situation catastrophique que des collègues puissent recevoir des mises en demeure. Il se peut que des diplomates soient expulsés dans les prochains jours. Personne n'ose dénoncer cette situation. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui sabotait », poursuit-on. Pour ces fonctionnaires, il y a cette impression d’être abandonnés à leur sort. « Ici, il est impossible de trouver des arrangements. Nous avons reçu une deuxième mise en demeure de nos bailleurs par exemple le 16 juillet. Nos banques, n'en parlons pas. Pour un dépassement de déficit de 15 jours, on bloque nos cartes. Qu'on nous aide à décanter ce problème, c'est la galère.»



Ce diplomate est passablement agacé par ce quotidien. Et il est aussi «gêné» que la réputation du Sénégal soit chahutée par ces «pratiques d'un autre temps».

« Il n'y a qu'au Sénégal que ces pratiques sont en cours. Je ne crois pas que notre pays ait un problème de moyens. Nous sommes avec d'autres diplomates, qui connaissent notre situation. Et c'est très gênant, parce que la diplomatie est le visage d'un pays » a-t-il ajouté dans les colonnes du Quotidien.



Aujourd'hui, il y a un sentiment de tristesse et d'impuissance qui transparaît dans les voix de ces axpatriés. C'est le même son de cloche au niveau de plusieurs personnes contactées, qu'elles soient affectées dans les zones Europe et Amérique. Ce qui crée une «situation de précarité sociale inédite dans plusieurs pays du monde». « A New York, à Washington,›c'est la même chose. J'ai vérifié dans plusieurs villes, c'est exactement pareil », ajoute un autre diplomate sénégalais.



Les conséquences sont terribles. « Nous ne sommes plus crédibles au niveau des banques et agences immobilières. Nous n'avons plus de crédit. On doit se battre pour changer la situation. Je ne sais pas si le Président est au courant. On vit avec nos enfants qui reçoivent nos courriers. Il faut penser à l'image du Sénégal. Personne n'ose dénoncer. On nous terrorise », renchérit un autre qui annonce que ceux qui sont en fin de mission se retrouvent encore dans une situation plus « difficile » : « Ils attendent leurs billets et leur forfait bagages, sinon ils ne peuvent rien faire. Les diplomates sénégalais souffrent en silence… »