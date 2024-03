Mémoire du Capitaine Mbaye Diagne : Le président de République immortalise le héros du génocide au Rwanda

Héros au Rwanda, le capitaine Mbaye Diagne est immortalisé au Sénégal. Trente ans après son œuvre lors du génocide au Rwanda, le président de la République, Macky Sall a décidé d’ériger un statut à son image à la place publique à cheval entre le cercle Mess des officiers et le port de Dakar. Cette statue inaugurée ce vendredi 22 mars 2024 fait face à celle qui symbolise Demba et Dupont.





Devant la famille du héros, le président de la République est revenu sur la mission et la bravoure du casque bleu sénégalais, tué durant le génocide au Rwanda. « Le capitaine Mbaye Diagne a un rang de héros national qui incarne les valeurs cardinales de notre société. J’ai décidé de rendre hommage à ce grand soldat en lui dédiant ce mémorial. Soyez à jamais fiers de ce soldat au courage et patriotisme hors pair. Puisse son exemple inspirer les citoyens pour la grandeur de notre pays », énonce le président Macky Sall.





Il invite le ministère de la Culture « à verser la place Capitaine Mbaye Diagne dans le patrimoine culturel national. Je confie l’infrastructure au chef d’état-major général des Armées. Il y aura un détachement en permanence de trois jardiniers du ministère de l’Urbanisme pour l’entretien des lieux », ajoute le Chef de l’Etat.





Dans ses annonces, le Chef des armées rappelle que le Centre d’entraînement tactique de la base militaire de Thiès (CET 7) porte depuis 2019, le nom de cet illustre soldat. En 2014, le Conseil de sécurité des Nations Unies a créé la médaille du Capitaine Mbaye Diagne en souvenir de son courage jugé exceptionnel lors du génocide rwandais.