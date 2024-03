Meeting BBY à Tamba /« Mamadou Kassé adoube Amadou Bâ et encense les militants : « Allez retirer vos cartes d'électeurs… on n'a rien à craindre !»

Mamadou Kassé, le directeur général de la Sicap SA, a reçu en grande pompe le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar, Amadou Bâ, qui était de passage dans le département de Tambacounda, ce samedi soir. Lors du grand meeting qui s'est tenu au stade Municipal de Tamba, le Dg de la SICAP SA a exhorté les militants à aller retirer leurs cartes d'électeurs. Par ailleurs, il a réaffirmé le soutien des autorités politiques locales à s'unir pour élire le candidat de BBY comme 5ème président du Sénégal, le 24 mars prochain.

« Nous voulons que vous rendiez hommage au président Macky Sall de la part de toutes les populations de Tamba. Assurément, cette mobilisation peut être interprétée comme un hommage au président Macky Sall. Comme ce fut le cas pour le président Macky Sall lorsqu'il voulait un mandat, nous allons tout faire pour suivre cette voie et que Tamba vous mène à la victoire finale avec un résultat sans appel au soir du 24 mars » promet Kassé en présence d’Amadou Bâ et du nouveau premier ministre, Me Sidiki Kaba.

À la suite de cela il enchaîne : « Vous avez déclaré que vous seriez le président des jeunes, ceci est extrêmement important. Le Sénégal oriental, de manière générale, nous étions des Sénégalais entièrement à part. Mais grâce aux nombreux efforts consentis par le président Macky Sall, nous sommes devenus des Sénégalais à part entière ! Nous réitérons notre engagement à nous unir main dans la main ici à Tamba pour obtenir un résultat sans appel... Allez retirer vos cartes d'électeurs au niveau des commissions, on n'a rien à craindre ! Nous ne sommes pas prêts à laisser le Sénégal entre les mains de novices ! »