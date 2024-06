Médina Gounass (Kolda) : Violents incidents entre communautés en ce jour de Tabaski...

La célébration de la Tabaski a été émaillée de violents incidents communautaires dans la ville sainte de Médina Gounass. D'après notre témoin, au cours des échauffourées, il y a eu des blessés et des maisons vandalisées après la prière. Selon lui , tout est parti de calomnies et d'insultes envers l'une des communautés dont la mosquée est à côté de celle de l'autre en voulant forcer le passage juste à la fin de la prière. Et c'est en voulant forcer ce passage tandis que les autres n'avaient pas complètement fini la leur que les violences ont éclaté.



Actuellement, la situation est très tendue entre les deux communautés. Il faut signaler aussi la présence des forces de défense et de sécurité sur les lieux.

Il faut rappeler que ces incidents ont éclaté entre Medinatoul Houda pour les peulhs du firdou et Médina Gounass pour les foutanké. Ainsi, chaque communauté a son nom pour la seule ville sainte.

Nous y reviendrons...