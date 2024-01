Médina Baye : Le Premier Ministre Amadou Ba chez Serigne Mahi Niass

En marge de sa visite à Porokhane, le Premier ministre Amadou Ba a rendu visite à Serigne Mahi Niass à Médina Baye en prélude au Gamou de Taïba Niassène prévu samedi prochain. Chaleureusement accueilli par le Khalife général de la cité religieuse de Médina Baye, il a assisté à une séance de récital du Coran. Après les salutations d’usage de la famille et les doléances par rapport au Gamou de Taïba, le Premier ministre a pris la parole. « Le président Macky Sall apprécie l’apport que vous, érudits et savants, avez pour la patrie », dira le Premier ministre en rappelant les chantiers majeurs pour Médina Baye, notamment l’assainissement et les voiries.





Avant de solliciter des prières pour un pays de paix et de stabilité, Amadou Ba promet qu’il viendra aussi, à Taïba Niassène dans les prochains jours.