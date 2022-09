Médina Baye : La famille de Thierno Hassane Dème va célébrer le 14 septembre la grande nuit dédiée à Cheikh Ahmed Tidiane Chérif.

La date a été fixée cette année pour le 14 septembre prochain. Médina Baye va ainsi célébrer la nuit dédiée à Cheikh Ahmed Tidiane Chérif par le biais de la famille de Thierno Hassane Dème.



Il était grand érudit de l'Islam, un marabout, un éducateur, un soufi, l'un des plus distingués compagnons de Baye Niass.



Il est né dans le village de Sinthiou-Dangthé dans l’actuel Podor en 1920, fils de Mouhamed Samba Moussa et de Fatoumata Kelly, fille d’Ilymâne Bôyil. Il a grandi à Sinthiou-Dangthé jusqu’à l’âge de sept ans. À cet âge, il se rendit chez son grand-père Ilymâne Bôyil, où il entreprit ses études coraniques auprès de son oncle paternel El Hadj Abdoul Kelly.



Il se rendit d’abord à Kanel où il rencontra un grand savant répondant au nom de Thierno Sa-îd Chu-arâ. Il est resté à côté de lui, quatorze ans durant lesquels il apprit les sciences islamiques : La loi islamique, la littérature arabe, la syntaxe et la morphologie, les fondements de la loi, l’étymologie, la logique, la rhétorique etc... Il se mit entièrement à son service. Ce dernier l’aimait d’un amour profond. Il se plaisait à le regarder longuement et lui disait à la suite : « J’espère que tu trouveras la grande ouverture (Al Fatha) et que tu accèderas à l’enceinte scellée du Seigneur (Al- wussûl). » Il ne cessa de lui répéter cela car ayant aperçu sa grande préoccupation pour la science et son assiduité dans l’adoration divine. Enfin, il reçut de ce Cheikh, les sciences de la voie de Cheikh Ahmed Tidiane et de ses secrets.



Le Premier à célébrer la nuit du katmiya : Son origine



C'est une grande nuit dédiée à Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Une nuit qui célèbre la naissance de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif (RTA) de son élévation à la katmiya, pôle caché dont la portée dépasse l'entendement humain.



De son vrai nom nom, Cheikh Ahmed Ibn Mohamed Ibn Moukhtar At Tidiane, est né à Aïnou Madhi (Algérie), dans la nuit du 18 safar, en l'an 1150. Sa famille paternelle appartenait à la branche des Madawayi. À sept ans, il memorisa le Coran et apprit le droit musulman à l'école Malikite et étudia les différents traités de jurisprudence.



Il disait : "le maître de l'existence m'a informé de vive voix que je suis le pôle caché, celà à l'état de veille et non en rêve...et que tout saint ne boit et n'est abreuvé que de notre océan depuis la création jusqu'au jour où on soufflera sur la trompe... L'essence du prophète ( psl) irrigue les essences des messages et prophètes ; mon essence irrigue les pôles, les connaissants d'Allah et les walis depuis la prexistence et, ce jusqu'à l'éternité".



Il s'y ajoute que : "Mes deux pieds que voici sont sur la nuque de chaque Wali." On lui rétorqua que c'est ce que Sidy Abdel Qadr Dieylani avait déclaré. Cheikh Tidiane acquiesça en ajoutant : "mais Sidy Abdel Qadr ne parlait que des walis de son époque; quant à moi, je dis que mes deux pieds que voici n'ont jamais cessé d'être sur la nuque de tout Wali" Sidy Mohamed Al Ghali, un de ses illustres disciples, raffermit : C'est par son intermédiaire que tous les saints, sans en avoir conscience, reçoivent l'influx des prophètes."



Un jour, Thierno Sa’îd Chu’arâ partit à la Mecque en pèlerinage et laissa à Cheikh Al -Hassane Dème la charge des siens. Il s’occupa de ses affaires pendant des années. Alors qu’il revenait du pèlerinage, il rendit l’âme dans un village appelé Umudurman. La nouvelle de son décès attrista profondément Cheikh al-Hassane Dème. Il passa la première nuit après ce décès à méditer sur la situation en se demandant où il pourrait bien trouver un maître semblable qui excellait dans la science, dans le noble caractère, dans la religion et dans la sincérité envers Dieu, par lequel il accèderait à ses buts. Le sommeil le trouva dans cette expectative. Il vit alors en songe Chérif Mohamed Al Makhtar, un saint vertueux, qui lui donna trois poignées de mil. Il lui donna une première poignée et lui demanda de la manger; ce qu’il fit. Il trouva que le mil était comme du sucre. Il lui donna une deuxième poignée et la même scène se répéta. Quand il lui donna une troisième poignée et lui demanda de manger, Cheikh Al-Hassane se dit en son for intérieur : « Ce grand saint me donne du mil, au lieu de prier pour moi ». Il finit par lui dire :« Ô Chérif prie pour moi ». Il répondit : « Que voulez-vous ? » Il lui dit : « La science et la connaissance de Dieu (ma’rifa billah) ». Il commença à prier sans que Cheikh al-Hassane n’entende ce qu’il disait. Ensuite il cracha sur ses mains jusqu’à ce qu’elles se soient mouillées et blanches de ses crachats. Il mangea le mil blanc des crachats. À peine Chérif Mouhammad Mukhtar s’est-il retourné, qu’apparut Thierno Sa’îd Chu’arâ, dans le même songe, dans des habits verts dans un âge très jeune. Il lui dit en souriant : « as-tu vu Mouhammad Al Makhtar ? » À la suite d’une réponse positive, il lui dit encore : « a-t-il prié pour toi ? » Il répondit par l’affirmative. Il lui dit alors : « Moi aussi j’ai prié pour toi, pour que tu obtiennes tous les bienfaits ; celui que tu cherches se trouve dans l’Ouest ». Cheikh lui demanda des précisions et il lui dit : « Vas à Kaolack pour y trouver Cheikh El Hadj Ibrahima Niass ; il n’y a pas sur la terre quelqu’un plus connaissant Dieu que lui ». Quand il se réveilla, il écrivit une lettre adressée à El Hadj Ibrahima Niass, avec pour toute adresse : Kaolack. Il n’avait jamais entendu son nom auparavant et ne le connaissait pas du tout. Celui-ci répondit en lui envoyant dans la lettre les litanies à réciter (zikr) avant leur rencontre. Il lui annonça dans la lettre beaucoup de choses que Dieu a réalisées par la suite.



Il quitta alors le Fouta pour Kaolack pour y rencontrer le Cheikh accompli, Cheikh Al Islam, El Hadji Ibrahim NIASS, fils d’El-Hâdj Abdallah, le grand. Il resta avec lui et fut son compagnon durant vingt huit années. Il reçut de sa part des connaissances, des secrets et des lumières qui comblent tout pèlerin et le dispensent de toutes autres recherches. Il le servit de toutes les servitudes par la plume et par le chapelet.



Particulièrement, il s’occupait de retraites spirituelles (khalwa et riyâdhiyât). Il lui fit d’abord une retraite spirituelle de huit (8) jours appelée khâsatul-ulyâ (La particulière des plus grandes), ensuite une retraite spirituelle de soixante douze (72) jours appelée khalwatul al-samdhaniyya al-kubrâ (La plus grande retraite éternelle). Ensuite il lui fît régulièrement des retraites spirituelles de quarante (40) jours durant sept (7) ans. Il répétait ces retraites au point qu’il était devenu comme un chameau libre se promenant dans les khalwas comme le chameau se promène dans les prairies.



Il obtient de ces retraites des visions que sa langue ne peut prononcer et que sa plume refuse d'écrire bien que que son esprit ait voulu les dicter. Dieu lui a gratifié de la grande ouverture et lui a ouvert les sciences et les gnoses, les secrets,les lumières, les profusions,les parfums divins. Louange et remerciements à Dieu .



Thierno Hassan Dème Et les Moukhadam s

Il entretenait de très bonnes relations avec tous les “MOUKHADAMES de Cheikh Ibrahima Niass dont par exemple:



– Cheikh Alioune CISSE, (1er Khalife et Père de Imam Assane CISSE): Thierno avait une relation très étroite avec Cheikh Alioune CISSE. Il l’appelait Ils se rendaient visite régulièrement, à ces occasions, ils s’enfermaient souvent des heures et ce dont ils discutaient demeure jusque là inconnu. Lorsqu’ils devaient se séparer après chaque visite, l’un accompagnait l’autre jusqu’à sa maison. En plus de ces visites, symbolique. Certains membres de la famille de Thierno portent des noms de la famille de Cheikh Alioune CISSE, c’est le cas de Seyda Oumou DEME qui port le nom de Seyda Oumou CISSE (sœur de Baye Alioune CISSE) Zahra DEME porte le nom Seyda Fatoumata Zahra NIASSE (fille ainée de Baye, elle est aussi la mère de Imam Assane CISSE (RTA) Alioune CISSE DEME: Plus connu sous le nom de Cissé DEME, il porte le nom de Cheikh Alioune CISSE lui-même.



La soeur de Baye Alioune CISSE précédemment citée avait une très grande estime pour Thierno. Elle ne manquait jamais l’occasion de lui servir. Des repas copieux –



Avec Cheikh Ibra Fall (RTA): Il est important de noter que lorsqu’il avait terminé sa “TARBIYA” (Education Spirituelle) chez Cheikh Ibrahima NIASSE Al kaolacki, Thierno avait reçu l’autorisation de retourner chez les siens. Un jour, Cheikh Omar TOURE , son ami , un des plus grands ” MOUKHADAMES” est venu rendre visite à Baye et lui avait demandé des nouvelles de Thierno. BAYE lui a fait savoir que ce dernier était reparti. Et Cheikh Omar TOURE dit: celui là n’est pas quelqu’un qu’on laisse partir. Je pense qu’il faudrait que tu le fasses revenir. C’est par la suite lors d’un séjour de Cheikh Ibrahima NIASSE à Dakar alors que Thierno y était, qu’ils se sont revus et BAYE lui signifia sa volonté qu’il retourne habiter définitivement à Médina BAYE.



Depuis lors, Thierno n’est jamais retourné chez les siens. Thierno et Cheikh Omar TOURE (RTA) étaient des amis . Ils se rendaient visite souvent et s’écrivaient fréquemment.



Un jour que Baye Ibra Fall était venu le rendre visite, il le trouva entrain de discuter avec des disciples sur la TARIKHA car quelqu’un voulait y adhérer. Dès son entrée, il affirma sa réjouissance ça c’était pour lui une occasion pour renouveler sa TARIKHA.



Ses voyages et conférences publiques



Il commença alors ses voyages dans les différentes contrées et pays hors du Sénégal et y tint des causeries publiques (majâlis) depuis des années. Il partit au Mali et en Haute-Volta puis au Ghana, dans leurs villages et villes. Il y tint cent vingt neuf conférences. Il se rendit ensuite au Maghreb, en visite auprès de son maître Cheikh Ahmed Tijân à Fèz. Il lui fît la ziyâra ainsi qu’à vingt huit (28) de ses compagnons, certains à Fèz, certains à Meknes, certains à musâwa, d’autres à Casablanca. Ces savants du Maghreb à qui il rendu une visite furent au nombre de 28 saints. Il a prié auprès au près de la tombe de chacun d’entre eux. Il a aussi visité d’autres à Tunis, en Egypte, au Hijâz, au nombre de seize (16). Il connaissait leurs noms et leurs histoires. Il a aussi visité la zâwiyya de Cheikh al-arabî al-sâ-ih à Rabat où il tint aussi quatre conférences. Il a donné une conférence à Casablanca et une au Caire et 59 conférences au Nigéria, à Kano et d’autres villages. Au total, il a tenu 201 conférences dans un périple qui l’a mené au Maghreb, en Tunisie, en Égypte et au Nigéria. Il a parlé de la Charî’a (loi islamique), de la Voie et de la haqîqa. Le public fut très dense dans ses conférences. Dans ce périple, entrèrent dans la Voie un grand nombre de personnes difficiles à dénombrer. Au Caire, il a rencontré Mouhammad Al-Hâfiz fils d’Abdul-Latîf et il lui donna une autorisation écrite, complète et totale (Ijâza âmma mutlaqa) de l’ensemble de ses vingt (20) autorisations. Que Dieu récompense ses pères et grand-pères dans cette voie de bienfaits...