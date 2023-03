Médina Baye : Annoncée morte, Seyda Aïda Mou Baye donne de ses nouvelles quelques heures plus tard.

Elle a choisi depuis années d'utiliser sa belle voix pour porter au loin les panégyriques de Baye Niass.



Aïssatou Faye, communément appelée " Aïda Mou Baye "est aujourd'hui peinée d'entendre ses détracteurs annoncer sa mort alors que tout ceci n'est rien d'autre qu'une "fausse rumeur".



"Grâce au bon Dieu, je me porte très bien. En véhiculant une telle rumeur, l'objectif était véritablement de nuire. Mais je tiens à rassurer tout le monde, je suis bien vivante et toujours prête à chanter les zikrs et la famille de Baye Niass", a-t-elle déclaré...