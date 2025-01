Médias : « la nouvelle loi sur la publicité devrait être soumise à l’assemblée nationale au courant du 1er trimestre de 2025 » (Alioune Sall, Ministre)

Les principales raisons qui appellent à une régulation dans le secteur de la publicité sont multiples selon le ministère de la communication, des télécommunications et du numérique. Ce dernier qui rencontrait ce matin les acteurs des médias notamment la CAP et l’association des professionnels des régies publicitaires pour échanger sur l'avant-Projet de Loi Portant Code De La Publicité. Il faut donc une nouvelle loi portant code de la publicité pour organiser le secteur qui est selon le ministre, « dans une totale anarchie et fait apparaître un déséquilibre constant ». La loi n°1983-20 du 28 janvier 1983 étant obsolète, il faut donc des mécanismes pour identifier les agences-conseils. Par ailleurs, l’absence d'un organe de régulation, la non prise en compte des garanties liées aux droits des consommateurs, le non respect de l'environnement et du cadre de vie, le manque d’organisation et de visibilité et surtout la non prise en compte du champ du numérique, font que des réformes pour faire du secteur de la publicité un levier de développement, s’imposent. Ainsi, l’Etat du Sénégal compte mettre sur la table de l’assemblée nationale, au courant du 1er trimestre de l’année en cours, cette loi sur la publicité pour que le secteur soit enfin régularisé. Le ministre Alioune Sall a d’ailleurs annoncé qu’une autorité de régulation devra être mise sur pied pour le contrôle de l’application de la réglementation qui sera en vigueur.







Ces réformes avec cette nouvelle loi permettront de renforcer la protection des consommateurs, d’identifier et d’encadrer les acteurs, de contrôler les activités publicitaires prohibées, de sécuriser la contribution économique du secteur et garantir la transparence sans oublier de prendre en compte l'interconnexion avec des secteurs tels que la presse, l'éducation, la santé, la sécurité, l'urbanisme, la préservation des infrastructures et la protection de la propriété.







Aussi, elles permettront la régularisation de l'affichage public en concert avec les autorités administratives et collectivités territoriales afin de protéger les productions et contenus et garantir le paiement des droits d'auteurs.