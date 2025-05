Mécanicien voleur à Pikine : un réseau de vols de motos démantelé grâce à une victime vigilante

Le Commissariat d’arrondissement de Pikine, en collaboration avec celui de Thiaroye, a procédé ce jeudi 22 mai 2025 à l’interpellation de quatre (04) individus pour association de malfaiteurs, vol et recel de motos. Cette opération résulte d’une plainte déposée par un citoyen floué de manière ingénieuse.



Tout commence lorsque la victime voit sa moto tomber en panne au niveau du Rond-Point Dominique. Surgit alors un homme se présentant comme mécanicien. Après un bref diagnostic, ce dernier demande à la victime d’aller acheter un fil d’attache pour “réparer” la pièce défectueuse. À son retour, “l'artisan” avait disparu… avec la moto.



La plainte fut immédiatement déposée, et une traque discrète mais intense fut lancée par le Commissariat de Pikine. Le tournant s’est produit dans la nuit du 22 mai, lorsque la victime, de passage à Thiaroye, reconnaît son bourreau non loin du commissariat local. Alertés, les éléments sur place interviennent sans délai et procèdent à l’interpellation du suspect.



Une fois entre les mains de la police, les langues se délient : plusieurs autres victimes ayant subi des escroqueries similaires se présentent à leur tour au commissariat. Tous les témoignages concordent sur le mode opératoire rusé et bien rôdé.



Poursuivant l’enquête, les policiers avec le soutien du Commissariat de Thiaroye interpellent trois receleurs présumés, identifiés comme étant les personnes à qui le voleur revendait les motos. L’opération permet aussi de mettre la main sur onze (11) motos de différentes marques, dont deux déjà formellement identifiées par leurs propriétaires.



Tous les mis en cause ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête continue pour remonter toute la chaîne du trafic.