Me Sidiki KABA, ministre des forces armées : « L’armée sénégalaise est légaliste, républicaine et professionnelle »

La première visite du ministre des forces armées, Me Sidiki Kaba, au siège de l’état-major des armées sénégalaises, a été une tribune pour lui de magnifier le travail de l’armée sénégalaise aussi bien au niveau national que sur le plan international. Pour le ministre, l’armée incarnée par des hommes valeureux, a toujours servi le peuple sénégalais avec honneur et responsabilité pour la défense et l’intégrité du territoire. En outre, elle s’est surtout distinguée par sa présence et son efficacité dans tous les théâtres d’opération pour la recherche et la consolidation de la paix à travers le monde. « L’armée sénégalaise est légaliste, républicaine et professionnelle », a soutenu le ministre des forces armées tout en rappelant les trois points qui font de l’armée un symbole d’unité et de cohésion nationale.