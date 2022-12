Me Oumar Youm rassure Amadou Ba : « Je suis un militant du Sénégal du progrès sous l’ère Macky Sall… »

Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar toujours le dernier à prendre parole, s’est félicité de l’allocution du Premier ministre Amadou Ba. Un discours qui rassure et qui reflète bien la vision du président Macky Sall. Evidemment, Me Oumar Youm se dit encore écœuré de voir une force comme l’opposition toujours dans une position nihiliste et qui rejette toujours les propositions qui ne sont développées que pour les citoyens sénégalais. « Je suis bien ce militant du progrès qui réconcilie le Sénégal avec l’espoir… », se réjouit le député en citant les réalisations et les programmes sociaux économiques que le président Macky Sall a débutés depuis 2012.







Le Sénégal que souhaite le député et président de groupe parlementaire de la majorité présidentielle, est celui qui met la république au cœur des actions et qui favorise la démocratie dans les pensées et esprits. Par contre, le Sénégal du chaos est à bannir et à rejeter énergiquement...