Me Elhadj Diouf, avocat de Bougane : « Le procureur a fait recours à des charges qui n’existent pas pour retenir mon client en prison ».

À la suspension de l’audience qui se déroule ce mercredi au tribunal de grande instance de Tambacounda ce mercredi, l’avocat de Bougane Gueye Dany, Me Elhadj Diouf, a dénoncé l’attitude du procureur qui a voulu charger le dossier du leader de Guem Sa Bopp pour le nuire et le retenir en prison. Face à la presse, que des regrets de la robe noire : « C’est un dossier vide. Les gendarmes eux-mêmes ont mentionné qu’il n’y a pas d’outrage. Pourquoi alors le procureur a retenu ce délit qui n’existe pas. Pour la rébellion dont on parle aussi, rappelons que les gendarmes, témoins des faits, ont noté qu’il n’y a aucune résistance de la part de Bougane Gueye Dany. Il y a un dessein de nuire à un candidat à la Députation. C’est la personne de Bougane qui les dérange. ». Me Elhadj Diouf espère que le tribunal dira le droit et libérera son client pour lui permettre, comme tous les autres candidats, de battre campagne.