Me El Hadj Amadou Sall : « Macky Sall partira! »

« Les choses se passeront normalement ou ne se passeront pas. Le ministre de l’Intérieur a donné la preuve qu’il est partisan », c’est, en substance, ce qu’a déclaré l’ancien ministre de la Justice, Me El Hadj Amadou Sall, qui était en première ligne ce vendredi au sit-in tenu par l’opposition pour réclamer le départ de Aly Ngouye Ndiaye.

Interrogé sur les dégâts collatéraux de la manif, Me Salll répond : « On ne regrette rien. Les lacrymogènes, on s’y habitue. Nous nous préparons à pire. Macky Sall partira ».



Même son de cloche de Mayoro Faye. Ce dernier se dit satisfait de la mobilisation des Sénégalais pour « réhabiliter la démocratie ».