Me Ciré Clédor Ly, avocat de Bassirou Diomaye Faye : "Ils connaissent bien les dispositions du code de procédure pénale qui permettent de mettre en liberté d'office un détenu"

Dans une réflexion intitulée "À quel jeu joue le pouvoir?" l'avocat du candidat à la présidentielle détenu a répondu à la rumeur prêtée au président de la République sur la démarche à tenir pour la libération de Bassirou Diomaye Faye.



Me Ciré Clédor Ly soutient que "ceux qui sont responsables des arrestations, abus de qualification et détentions arbitraires, connaissent bien les dispositions du code de procédure pénale qui permettent de mettre en liberté d'office un détenu, sans aucune demande de ce dernier ou de ses avocats" dit-il.

En tout état de cause, il fait savoir "qu'il n'est nul besoin de rappeler aux prestidigitateurs, que la demande sociale est claire et ne s'entâche d'aucune ambiguïté. Ce qu'il faut à mon client Bassirou Diomaye Faye, et pour tous les Sénégalais arbitrairement détenus et séparés brutalement de leurs familles, c'est un NON-LIEU".

À l'en croire, une liberté provisoire n'est qu'un leurre de plus qui ne suffit pas, pour satisfaire les exigences de justice, de respect du droit à la sûreté des personnes, et de sécurité juridique des Sénégalais.