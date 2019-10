Mbour / Octroi d’une parcelle dans le périmètre du stade Caroline Faye à des Canadiens : La mairie et un groupe de jeunes à couteaux tirés

La capitale de la Petite côte est au cœur depuis un certain temps, d’une guerre sans merci entre un groupe de jeunes dirigé par Ousmane Diop et l'équipe municipale avec à sa tête son maire Fallou Sylla. La pomme de discorde reste l'acceptation du projet d'un privé du nom de Samba Fall et ses partenaires Canadiens portant sur un complexe sportif au niveau du stade Caroline Faye. Face à la presse, ces jeunes ont crié au scandale et ont exprimé leur désaccord. Selon eux, cet espace doit être réservé aux générations futures et ils comptent même saisir la justice pour faire annuler le projet, assurent-ils. Ils ont été rejoints dans leur combat par le mouvement « Kaddu Mbour » sous la houlette de Cheikh Ndiaye.Du côté de la municipalité de Mbour, le maire Fallou Sylla reste intransigeant sur la question. Il a assuré que c’est un groupe de personnes manipulées par des politiques qui s'agite pour contrecarrer la réalisation du projet. Selon lui, la mairie est parfaitement dans ses droits et a usé de toutes les voies légales avant d’avaliser le projet. Le ministre Matar Ba a même été saisi par voie épistolaire. Il a donc ainsi laissé entendre que personne ne pourrait arrêter ce projet.Le protocole d'accord n’aurait pas encore fait l’objet de discussion entre la mairie et les acquéreurs du site, mais il a tenu à signaler que le complexe va employer plus de 500 jeunes...