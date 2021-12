Mbour : Les vérités crues de Serigne Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba aux hommes politiques...

Le dignitaire mouride, par ailleurs patron de l'AIS, Serigne Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba, n'a pas manqué de dire ses quatres vérité aux hommes politiques lors de la journée nationale de prières et de sensibilisation pour la paix et la cohésion organisée par l'Ong Al Ansar, en direction des locales.



"Nous n'accepterons pas que des politiciens qui ne sont intéressés que par leurs propres intérêts brûlent le pays. Ce qui se passe dans les réseaux sociaux ou qui est constaté dans les différentes déclarations de certains hommes politiques sont à bannir. Pour le patron de l'AIS, le Sénégal est un et indivisible et quiconque voudra brûler ce pays va rencontrer sur son chemin les hommes de Dieu, précisément les Khalifes généraux", déclare le patron de l'Ais. Selon Serigne Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba, le Sénégal est un pays de paix grâce aux prières de ces derniers.



Revenant sur les propos de Serigne Abdou Khadre Mbacké, le porte-parole du Khalife Général des mourides, il annonce : "les propos de Serigne Abdou Khadre Mbacké sont très normaux, quand les marabouts ne peuvent plus dire la vérité à leurs talibés ce n'est plus logique... Ses propos sont déformés par certains, mais ce n'est que peine perdue. Aucun homme politique ne peut brûler ce pays ", dira Serigne Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba.



En guise de conclusion, Serigne Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba de demander aux Sénégalais de se référer au Coran et aux écrits des saints hommes pour cultiver la paix dans le pays...