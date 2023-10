Mbour : Le prétexte du meurtre de la Dame Sophie Thior au quartier Espagne

Le quartier Espagne de Mbour s'est réveillé dans l'inquiétude marquée par la découverte du corps sans vie de la dame Sophie Thior ce 05/10/2023. Tout est parti d'un appel téléphonique d'un jeune qui faisait du sport sur le terrain de football de l'ecole du quartier au poste de police de Diamagueune. Automatiquement, les éléments du capitaine Moussa Faye ont fait le constat en compagnie des sapeurs et déposé le corps sans vie à la morgue de l'hôpital pour les besoins de l'autopsie. Une enquête a été ouverte pour élucider l'affaire. Aussitôt, les enquêteurs du poste de police sous la conduite des chefs de service ont procédé à l'exploitation des données électroniques à partir du numéro de la victime. Les résultats de la réquisition ont permis d'identifier le numéro de son dernier correspondant ainsi que sur l'identité complète de celui-ci. Piégé par les enquêteurs, il a été interpellé en moins de vingt-quatre heures. Les résultats de l'enquête ont révélé selon les informations de Dakar actu Mbour que le meurtrier du nom de Moustapha Seck plombier de son état entretenait une relation amoureuse avec celle-ci et partageait le même dahira du fait qu'ils ont voyagé ensemble lors du dernier Gamou à Tivaouane. Selon le mis en cause, ils se seraient entretenus au téléphone de 20h à 00h sur une histoire d'une grossesse de neuf semaines constatée par la gynécologue. Le nommé Moustapha Seck a invité sa copine à sortir se promener un peu loin de la maison en discuter davantage. C'est hauteur de l'école primaire du quartier Espagne qu'une bagarre éclata entre eux. L'homme l'a assommé à coups de gourdins pour l'inviter à changer d'avis. La voyant agoniser et de peur que les habitants soient alertés, il l'étouffe jusqu'au dernier soupir avant de la jeter dans le sous bois. Il a saisi le téléphone portable de la bonne dame avant de se retirer des lieux à bord de sa moto Jakarta. Assoiffés de résultats, les éléments du commissaire Faye sont restés infatigables et se sont rendus au domicile du mis en cause pour la perquisition . Le téléphone de la victime a été retrouvé dans le tiroir du meurtrier précisément dans sa chambre à coucher. Ne pouvant plus nier les faits ,il était obligé d'aller aux aveux. Une reconstitution des faits a été effectuée sur les lieux du crime sous l'assistance d'une foule innombrable. Moustapha Seck a préféré ôté la vie à sa douce moitié plutôt que de reconnaître une grossesse non désirée.

L'enquête poursuit son cours.