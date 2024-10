Mbour : Arrestation du présumé meurtrier de Nd. Codou S., tuée à Ngor 

Fin de cavale pour le présumé meurtrier de la dame du nom Nd. Codou S, tuée hier à Ngor. Selon des informations de Dakaractu Mbour, il a été arrêté dans la Petite-Côte par la brigade de recherches de la gendarmerie de Faidherbe. Les mêmes sources révélent que le mis en cause serait un Baye fall.



Pour rappel, hier matin, aux alentours de 5 h 30, les voisins d’un appartement voisin de l’école primaire « Alieu Samb » ont fait l’effroyable constat du corps sans vie d’une femme, identifiée comme Nd. Codou S. Les premiers éléments de l’enquête de voisinage ont révélé que sa mort pourrait remonter à environ 3 h du matin. Bien qu’aucune trace de violence n’ait été relevée sur son corps, cela n’exclut pas la possibilité d’un homicide…