Mbacké lève le voile sur l’identité des 02 meilleurs enseignants de l’année et célèbre l’inspecteur Gaston Sangharé

C’est au cours d’une journée pédagogiquement alimentée que l’identité des deux meilleurs enseignants de l’année du département de Mbacké a été dévoilée. Une sélection faite par le jury du GRISE ( Groupe de Réflexion et d’Informations en Sciences de l’Éducation) et validée par la famille enseignante de manière générale. Il s’agit de Abou Touré Faye de l’école primaire de Kayré Ndao et de Ndèye Khady Galaye Guèye du lycée de Mbacké.

Les deux récipiendaires ont dominé leurs concurrents grâce à leurs parcours exemplaires et leurs aptitudes individuelles remarquables à servir l’école et l’éducation nationale.

L’inspecteur Mamadou Ngom, Secrétaire général de l’IEF de Mbacké et coordonnateur de la structure, de regretter que l’enseignant ne soit pas assez célébré malgré l’immense sacrifice qu’il consent tous les jours. Des propos renchéris par Assane Ndiaye, ( 1er lauréat du prix du Chef de l’État pour l’enseignant, lauréat du prix de l’Union Africaine pour l’Afrique de l’Ouest et Top 50 des meilleurs enseignants du monde) qui estime que les enseignants ont besoin de reconnaissance et qu’ils devraient être célébrés de leur vivant. « Le maçon et le menuisier peuvent commettre des erreurs et se rattraper, l’enseignant non. Il n’a pas le droit! ».