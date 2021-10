Mary Teuw Niane défie Mansour Faye à Saint-Louis : « Il n’appartient à aucune autorité de Dakar de choisir le maire de Saint-Louis (…) Cette tradition de maire par procuration va cesser pour de bon… »

Plus on s’approche des prochaines joutes électorales, plus les candidatures et les ambitions se font remarquer. Ainsi, l’ancien ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation se dit pas moins crédible que quiconque à Saint-Louis. Se faisant rare dans l’espace médiatique, le natif de Dakar-Bango, en capitale Saint-Louisienne, voilà Maty Teuw Niane, à travers quelques lignes sur sa page Facebook, qui s’affiche de nouveau.



« J'ai décidé librement d'être candidat Maire de Saint-Louis du Sénégal », déclare l’ancien collaborateur de Macky Sall qui, au passage, écarte même ce dernier pour d’éventuelles « manigances » pouvant conduire illégitimement quelqu’un à la tête de la mairie de Saint-Louis. Ce qui sera, selon le mathématicien, contraire aux aspirations des Saint-Louisiens. « J'ai l'intime conviction qu'il ne revient à aucune autorité à Dakar de choisir le Maire de Saint-Louis. Il appartient aux Saint Louisiennes et aux Saint Louisiens, à travers leur vote, de choisir leur Maire et l'équipe municipale », avertit le professeur.



Mary Teuw Niane estime avoir l’ultime conviction que son « élection mettra un terme à cette tradition de Maires par procuration qui ont fait tant de mal aux populations et les a desservies. « Ma candidature est irréversible et irrévocable. Elle s'appuie sur un programme ambitieux, réaliste et réalisable (P2R) car, j’aime Saint Louis! Je suis heureux de l'affection que me portent les Saint Louisiennes et les Saint Louisiens! Il reste trois mois, renforçons notre unité et notre solidarité, la victoire sera au bout », dira l’ancien ministre confiant.