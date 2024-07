Maroc: nouvelle peine de prison pour un ex-ministre des Droits de l'Homme (avocat)

L'opposant marocain et ancien ministre Mohamed Ziane a été condamné en première instance à cinq de prison ferme pour "détournement et dilapidation de deniers publics" alors qu'il purge trois ans de prison dans une autre affaire, a indiqué samedi son avocat.



Cet ex-bâtonnier de Rabat, 81 ans, a été poursuivi en début d'année dans une affaire de subventions publiques reçues dans le cadre d'une campagne électorale de 2015 du parti marocain libéral (PML) qu'il présidait, a indiqué à l'AFP son fils et avocat Ali Reda Ziane.



"C'est une forme de condamnation à perpétuité pour un homme de 81 ans alors que juridiquement rien n'a été prouvé", a commenté Me Ziane, qui compte faire appel de la décision, rendue dans la nuit.



Dans la même affaire, la chambre des crimes financiers de la cour d'appel de Rabat a également condamné le trésorier et un employé administratif du parti à respectivement cinq ans de prison ferme et deux ans dont un an ferme, selon l'avocat.



M. Ziane est détenu depuis novembre 2022 après avoir été condamné en appel à trois ans de prison ferme.



Cette procédure faisait suite à une plainte du ministère de l'Intérieur pour onze chefs d'accusation, dont "outrage à des fonctionnaires publics et à la justice", "injure contre un corps constitué", "diffamation", "adultère" ou encore "harcèlement sexuel".



Mohamed Ziane a été ministre des Droits de l'Homme entre 1995 et 1996.



Fondateur du PML, ce grand commis de l'Etat s'est fait connaître ces dernières années par des déclarations critiques à l'encontre du pouvoir, en particulier des services de renseignement marocains.



Il affirme avoir été jugé "à cause de ses opinions".