Marjorie Taylor Greene critique l'intervention américaine en Iran, prônant la non-ingérence

La représentante américaine Marjorie Taylor Greene (R-GA), connue pour sa loyauté indéfectible envers Donald Trump et son franc-parler, a récemment critiqué l'intervention américaine dans les affaires iraniennes, affirmant que cela détournait le pays de son propre chemin vers la "grandeur".



Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Greene a déclaré : "Chaque fois que l'Amérique est au bord de la grandeur, nous nous impliquons dans une autre guerre étrangère." Elle a ensuite établi un lien direct entre les actions d'Israël et la situation actuelle en Iran, écrivant : "Il n'y aurait pas de bombes tombant sur le peuple d'Israël si Netanyahou n'avait pas d'abord largué des bombes sur le peuple d'Iran."



La parlementaire républicaine a également souligné la puissance nucléaire d'Israël et a conclu son message par un appel à la non-intervention, déclarant : "Ce n'est pas notre combat. La paix est la réponse."