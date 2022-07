Marie Khémesse Ngom (ministre de la santé) : « Nous regrettons que certaines pratiques, certains comportements de personnels de santé soient encore là… »

Le ministre de la santé et de l’action sociale, Marie Khémesse Ngom Ndiaye, n’a pas été tendre au moment de regretter l’attitude d’une partie du personnel médical pas exempt de tout reproche, notamment sur les récents cas de négligence médicale qui ont coûté la vie à des patients au niveau des structures sanitaires.



Ce mardi, à l’occasion de la réunion de coordination de la Direction générale des établissements de santé prévue du 26 au 27 juillet à Dakar, elle a déclaré ceci : « Nous regrettons que certaines pratiques, certains comportements de personnels de santé soient encore là. Je sais que les auteurs de ces actes qui suscitent l’indignation d’une bonne partie de la population sont largement minoritaires.



Cependant, de par leurs actes de négligence, leur manque d’empathie vis-à-vis du malade ou de son accompagnant, ils ternissent l’image de leur établissement et du secteur tout entier, au Sénégal et dans le monde.



Poursuivant, l’ancienne directrice de la santé ajoute : « Ils ne savent pas que tout le système de santé et d’action sociale est jugé à travers eux et leurs comportements. Ils ignorent que le citoyen d’aujourd’hui a un niveau d’exigence élevé qui le pousse souvent à dénoncer, avec l’accès aux réseaux sociaux devenu très facile. Ces dénonciations ne sont pas toujours fondées, mais avant que la vérité des faits ne soit établie, le mal est déjà fait, le tableau sur le système est déjà noirci », regrette-t-elle.