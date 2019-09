Marché de Castors : Les pratiques malsaines des commerçants qui exposent leurs produits dans la rue

Il devient dangereux d’acheter des aliments ou des produits au marché de Castors. Les commerçants qui occupent illégalement la rue, ont poussé le bouchon un peu plus loin. Les commerçants de Castors exposent leurs produits et aliments, destinés à la consommation, en pleine sous les eaux de pluie et autres saletés. Poisson, pomme de terre, salade, carotte tout y passe. Les denrées de première nécessité y sont exposées sans aucune mesure d’hygiène et le comble c’est qu’elles sont ensuite vendues à la population avec tous les risques que cela comporte.

Une attitude qui pourrait conforter la décision du ministère de l’urbanisme et de l’hygiène publique, de fermer ce marché pour le nettoyer et désencombrer les emprises illégalement occupées par des commerçants.

Dakaractu vous montre les images de la honte...