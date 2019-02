Manque de moyens logistiques : Dakaractu démonte le démenti de l’équipe de campagne de Sonko

« Présidentielle 2019 / Faute de moyens logistiques : l’équipe de campagne de Ousmane Sonko et la presse ne peuvent quitter Dakar, un de ses proches accuse Atepa », c’est ce qu’a écrit Dakaractu, plus tôt ce lundi.

A la suite de la publication de l'article auquel renvoie ce titre, le camp de Ousmane Sonko a jugé nécessaire de démentir nos écrits, via un communiqué envoyé aux différentes rédactions de la place.

En réalité, c’est celui qui fait office de chargé des relations avec la presse du candidat Sonko, notre confrère Ibrahima Diakhaby, qui a imputé ce matin la faute à Pierre Atepa Goudiaby, pour s’en être ouvert à notre reporter sur place.

Au moment où ces lignes sont écrites, le leader de Pastef anime un meeting à Kaolack, alors que les journalistes, qui ont quitté Dakar avec beaucoup de retard, sont à hauteur de Fatick. Donc, il y avait bel et bien un problème de logistique.

Ainsi, nous dénonçons « l’inélégance » des auteurs de ce démenti qui auraient pu s’adresser au journaliste de Dakaractu qui a embarqué avec eux. Cette précaution d’usage leur éviter de faire publier un démenti qui n’a pas sa raison d’être.

Dakaractu, soucieux d’un traitement équilibré de l’information, rappelle à ses lecteurs qu’il est à égale distance des chapelles politiques, pour la présente campagne électorale et pour toujours.

Pour que nul n’en ignore, nous vous proposons ci-dessous, in extenso, le démenti de la Coalition « Sonko Président ».







DEMENTI SUITE ARTICLE DAKARACTU CE LUNDI 04 FEVRIER 2019 PUBLIE SUR SON SITE



La coalition Sonko Président dément avec la plus grande fermeté les allégations contenues dans l’article « Faute de moyens logistiques: l'équipe de campagne de Ousmane Sonko et la presse ne peuvent quitter Dakar, un de ses proches accuse Atepa» publié par DakarActu ce lundi 4 février sur son site. Selon cet article, Atepa serait à l'origine du retard de la caravane.



Contrairement à ce qu’affirme l’article, le Président Pierre Goudiaby Atepa a mis à la disposition de la coalition Sonko Président tous les moyens nécessaires pour un bon déroulement de la campagne électorale.



A l’heure où ces lignes sont écrites, le Président Ousmane Sonko est entrain de dérouler son programme de campagne par une caravane comme prévu et s’adressera aux populations de Kaolack.