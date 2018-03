Mankeur Ndiaye réunit le gotha de la diplomatie à la cérémonie de dédicace de son livre, présidée par le PM

Le ministre Mankeur Ndiaye a fait coup double pour séduire le gratin de la diplomatie : il a réuni ce vendredi pas moins d'une dizaine d'ambassadeurs, d'anciens ministres, dirigeants de multinationales, autorités judiciaires, entre autres. Pratiquement toute la crème de la diplomatie sénégalaise et étrangère était réunie au même endroit et a fait une photo de famille, après une dédicace.



On a pu croiser Christophe Bigot ambassadeur de France, Taleh Barrada, Ambassadeur du Maroc, Tulinabo S. Mushingi des États-Unis, Jean Koe Ntonga, ambassadeur du Cameroun au Sénégal, etc. A l'heure où nous écrivons ces lignes, ils sont assis en face du présidium, occupé par le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, Ousmane Tanor Dieng, président du Hcct et le ministre Mankeur Ndiaye. Sans oublier le Pr Amadou Ly, qui a pris la parole en premier, devant le président des écrivains du Sénégal, Alioune Badara Bèye, le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly et le président de la Cour suprême.



Préparé en quelques semaines, la cérémonie de dédicace du livre de Mankeur Ndiaye n’est pas neuf sur son principe, mais inédit par son ampleur. Des pontes de la République, notamment Aminata Touré dite "Mimi" sont présents dans la salle des Princes de l'hôtel Terrou Bi, qui abrite la cérémonie de dédicace du livre "Diplomatie 20 ans à la Place". Un livre écrit par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye...