Manifestations nationales du vendredi : FRAPP et Y en a Marre annoncent une autorisation du préfet de... Koungheul.

Dans 48 heures, les activistes principalement regroupés au sein du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP) et de "Y en a Marre" entendent se lancer dans une grande manifestation qui sera simultanément coordonnée sur l'étendue du territoire national.



Pour ce faire, l'un des activitistes le plus remarqués, Guy Marius Sagna, d'annoncer qu'une série de lettres d'information ont été envoyées au autorités administratives compétentes.



C'est ainsi que le préfet de Koungheul aurait déjà donné le feu vert pour la tenue de cette manifestation pacifique. Une situation qui est loin d'être le cas sur le reste du territoire notamment à Dakar, qui sera le centre de toutes les attentions avec une tension à son comble. Guy Marius d'inviter le préfet de Dakar à en faire de même afin de leur permettre d'exprimer librement et démocratiquement leur griefs contre le régime et "sa justice instrumentalisée"...