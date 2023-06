Manifestations à Dakar: Les chefs d'accusation qui pèsent sur les prévenus.

Après avoir informé de l'ouverture d'une information judiciaire contre les présumés participants lors des manifestations, le ministère public a aussi fait part des différentes charges.



D'après le parquet, il s'agit des "faits d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, participation à un mouvement insurrectionnel, actions diverses causant des dommages aux personnes ou à leurs biens, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique conformément aux dispositions des articles 80, 97, 98, 255, 431- 1 et suivants le code pénal".



Les mêmes procédures visent aussi les instigateurs de " ces violents attroupements".



Pour rappel, de violentes manifestations avaient éclaté au Sénégal, à la suite de la condamnation d'Ousmane Sonko dans l'affaire l'opposant à Adji Sarr. Plusieurs pertes en vies humaines et d'énormes dégâts matériels ont été enregistrés sur toute l’étendue du territoire national...